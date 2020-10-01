На днях Аня Левченко и Валерий Блюменкранц сделали инновационный тест на наличие патологий у будущего ребенка, который позволит им узнать практически всё о состоянии здоровья малыша. Пока что супругам не озвучили результаты исследования, но произойдет это в самое ближайшее время. Будущая мама призналась, что очень переживает, ведь здоровье малыша – это для неё самое важное и дорогое.



Беременность у Ани протекает при не самых благоприятных условиях. Так, девушка тратит нервы на скандалы с супругом, переживает из-за срывов на разные ситуации с бывшей возлюбленной Блюменкранца, сама ведет неправильный образ жизни, несколько раз попадала в больницу из-за угрозы выкидыша.



Аня с Валерой решили максимально подробно узнать про здоровье своего будущего сына. Они сдали кровь, и через месяц врачи предоставят им развёрнутую картину по здоровью ребенка. Аня рассказала, что в исследовании принимает участие ещё и отец ребёнка. Тест дополнительно исследует сто моногенных болезней, которые могут передаться от мамы или папы малышу.