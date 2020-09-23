После свадьбы Яббаровых Аня Левченко попала в больницу с угрозой выкидыша из-за сильной ссоры с Блюменкранцем. На тожестве Валерий очень много выпил и даже после госпитализации возлюбленной продолжил отдыхать с друзьями. Аня изначально надеялась, что после свадьбы любимый изменится и перестанет так много времени уделять друзьям и вечеринкам, а большую часть своего внимания переключит на жену и будущего ребёнка.



Аня с Валерием поженились всего три недели назад. Все помнят их нежные слова друг другу, милые посты в соцсетях и роскошную свадьбу. После случившейся ссоры Аня рассказала подписчикам, что они с Валерием приняли решение развестись. При этом супруги спокойно пообщались и обоюдно пришли к выводу, что семью сохранить не удастся. По их мнению, гораздо благоразумнее будет поставить точку в отношениях как раз на этом этапе.



Так, Блюменкранцы собираются подавать на развод, но пока ничего не говорят о том, останутся ли они на проекте. Многие участники и зрители считают, что влюблённые помирятся, но в результате всё равно не смогут сохранить брак.