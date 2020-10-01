Ещё совсем недавно супруги Блюменкранц покинули телестройку, а уже поспешили порадовать своих поклонников хорошей новостью. Аня с Валерой собралась открыть собственный магазин в Санкт-Петербурге. Молодые влюбленные решили не тратить свои силы на развитие инстаграма или сомнительные схемы заработка. Экс-участники рассказали, что хотят обеспечить свою семью постоянным надёжным доходом.



Уже сейчас молодые влюбленные нашли помещение для магазина, Аня вовсю придумывает интерьер будущего бутика, его дизайном она будет заниматься самостоятельно. Своим подписчикам девушка рассказала, что со спокойной душой покинула «Дом-2», потому что её волнует лишь семья, будущий ребенок и достижение поставленных целей, а не гонка за таунхаусом или вечные разборки в периметре.



Многие подписчики припомнили Ане, что Валера уже открывал бизнес с бывшей женой Татой, который фактически она тащила на себе одна, а Блюменкранц лишь тратил заработанные деньги на выпивку и друзей. Анна старается верить в лучшее, девушка настроена оптимистично.