Бывшая жена Валерия Блюменкранца Тата не будет присутствовать на его свадьбе с Анной Левченко. Выяснилось, что ей не прислали приглашение, хотя изначально планировали позвать девушку на торжество, о чём говорили на одном из шоу телепроекта «Дом-2». Тата уже выбрала наряд для себя и малышки Бетти, чтобы предстать красивыми на свадьбе у Валеры и лично поздравить молодых с вступлением в брак, но в последний момент всё изменилось.



Стоит напомнить, что после примирения с Татой будущие супруги Блюменкранц стали очень хорошо общаться. Бывшая участница проекта даже разрешила молодым позаботиться о Беатрис в течение трёх дней. Также Тата всячески поддерживала и агитировала голосовать всех за пару Валеры и Ани.



В своём микроблоге Тата написала, что действительно готовилась к предстоящему торжеству, которое состоится 30 августа 2020 года, она готовила Бетти к этому празднику и объясняла, что скоро папа женится на Ане и у девочки появится братик или сестрёнка. Но недавно Тата узнала, что в прямом эфире телешоу Аня ясно дала понять, что не планирует видеть девушку на своей свадьбе. После этого бывшая жена Валерия сказала, что не будет присутствовать на празднике.