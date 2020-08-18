Получается, что даже беременность будущей невесты Валерия Блюменкранца не гарантирует, что их свадьбу оплатит проект «Дом-2». Хотя на помощь мужчине даже пришла бывшая супруга Тата, которая всячески старается сейчас поддерживать и Валерия, и его невесту. Многие задаются вопросом, для чего ей это нужно. Некоторым очевиден ответ, что она находит в этом выгоду и для себя, ведь дополнительные финансы не помешают им с дочерью Бетти.



Недавно Тата отдавала малышку Беатрис на три дня на поляну Валерию и Ане, пока решала свои проблемы. Зрители в этом поступке увидели не только жест доброй воли и необходимость с кем-то оставить ребёнка, а именно получение выгоды для себя с помощью увеличения рейтингов бывшего супруга. Ведь таким образом у Валеры с Аней появится шанс стать ближе к выигрышу в свадебном конкурсе.



Кстати, Блюменкран и Левченко назначили свадьбу на 30 августа, когда состоится финал «Свадьбы на миллион». Многие считают, что это неслучайно и Валера с Аней надеются на финансовый подарок от проекта.