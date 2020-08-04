Будущие супруги Валера Блюменкранц и Аня Левченко решили, что им просто необходимы красивые фотографии в преддверии свадьбы. Причём прошедшей фотосъемкой молодые смогли доказать, что не обязательно раздеваться в кадре, чтобы выглядеть сексуально и чувственно.



На кадрах Валера предстал в кожаной куртке, Аня же позволила себе совсем немного открыть декольте. Пожалуй, это декольте как раз и «отвечает» за эротичную составляющую съёмки. Влюблённые смогли вести себя очень раскрепощено, чувственно и свободно. Они целовались, обнимались, прижимались друг к другу и совершенно не стеснялись камеры.



Снимки пары сделаны на фоне 3D панелей Labart бело-голубых тонов, что придаёт кадрам невесомости. Создаётся ощущение полёта и лёгкости атмосферы, воздушности пространства. Кроме хороших снимков молодые ещё смогли и прорекламировать данные панели, которые можно не только выгодно использовать в кадре, но и просто декорировать ими помещения.



