Недавно в эфирах показывали роскошную свадьбу Валерия Блюменкранца и Анны Левченко. Зрители не понимают, почему мужчине во второй раз удалось выиграть в свадебном конкурсе, ведь для многих очевиден тот факт, что всё в этой семье будет идентично его первому браку. Большинство поклонников телепроекта уверены, что союз Валеры с Аней продлится столько же, сколько и союз с Татой Абрамсон.



Конечно, Левченко хочет верить в лучшее и рассчитывает на то, что Валера изменится и начнёт ставить в приоритет свою женщину. В это сложно поверить, ведь всю сознательную жизнь главнее всего для Блюменкранца – развлечения, гулянки и алкоголь. Да и Валеру сложно поздравить со свадьбой, ведь он получил даму со сложным характером, неопределенным возрастом и с различными комплексами. Многие зрители считают, что эта пара интересна в рамках проекта, за периметром же они очень быстро расстанутся.



Появились слухи, что молодым приготовили разгромный выпуск «Бородина против Бузовой». Неизвестно, что конкретно будет обсуждаться, но есть информация, что этот интересный эфир покажет, что люди не меняются, особенно такие, как Валерий. Все зрители с нетерпением ждут следующего вторника, чтобы узнать, что же натворил Блюменкранц.