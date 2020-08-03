В выпуске шоу «Бородина против Бузовой» от 3 августа 2020 года Тата Блюменкранц активно принимала участие в обсуждения про отцов, которые не хотят платить алименты своим детям. Бывшая жена Валеры пожаловалась, что Блюменкранц крайне редко проявляет желание пообщаться с дочерью Бетти. По словам Таты, бывший муж может находиться в городе, но он обязательно придумает отговорку, чтобы не приезжать и не встречаться с малышкой. Да и алименты мужчина начал выплачивать лишь после возвращения на проект «Дом-2», чтобы можно было рассказывать всем про безумную любовь к дочери.



Тата добавила, что Бетти не воспринимает Валеру в качестве родного отца, ведь она совсем его не видит. Девочка может назвать папой любого мужчину, который уделит ей внимание. Блюменкранцу должно быть стыдно за это.



Однажды в ответ на подобные упрёки Валерий не выдержал и рассказал бывшей жене, что и сын Яббарова всем мужским представителям проекта говорит «папа», потому что не воспринимает Илью в качестве отца, хоть тот и живёт с ним в одном доме. После подобной информации, наверняка в ближайшее время в одном из эфиров будут обсуждать отношения Яббарова со своим наследником.