До дня свадьбы Блюменкранца и Левченко остается все меньше времени. Совсем скоро, 30-го августа, ребята станут мужем и женой. Сейчас Валерий и Анна активнейшим образом готовятся к этому знаменательному событию. Процесс выбора свадебных нарядов у ребят также в самом разгаре.



Невеста уже определилась с платьем, в котором ей предстоит сказать Валере «да», однако его фасон она намерена держать в секрете вплоть до дня бракосочетания. А вот у жениха с подбором идеального костюма появились сложности. В результате ребята вместе отправились в шоурум, чтобы сообща закрыть этот вопрос.



Анна призналась, что процесс подбора Валере свадебного костюма оказался намного сложнее в сравнении с выбором платья для нее самой. Также Левченко серьезно озадачилась выбором свадебного букета, который, по ее мнению, должен быть оформлен в нежных пастельных тонах. Девушка разрывается между несколькими вариантами, среди которых бело-бирюзовый и бело-бежевый, и сетует на неописуемую тяжесть подготовки к свадьбе.