Валерий Блюменкранц и Аня Левченко счастливы, что скоро станут родителями. Аня находится на шестой неделе беременности, но уже сейчас они с будущим мужем обсуждают, какое имя выберут для своего первенца.



В своём микроблоге девушка написала, что, если будет девочка, то они назовут её Марией, в честь Аниной бабушки. А если родится мальчик, то здесь будущие родители пока не могут прийти к одному варианту. Валерий всегда мечтал назвать сына Феликсом, а Аня склоняется к именам Марк и Давид. Пока что у молодых ведутся активные переговоры.



Также в соцсетях у Ани спросили, как она реагирует на нападки бывшей жены Валерия Блюменкранца Таты. Левченко ответила, что у неё совершенно нет времени обращать на это свой взор, она занята только своей жизнью, никого не слушает и не заостряет внимание на подобных вещах. Сейчас они мирно ладят, Валера общается с Бетти, которая понимает, что у папы новая девушка, с которой он счастлив. Кстати, Бетти сказали, что совсем скоро у неё будет братик или сестрёнка. По словам Ани, девочка этому очень рада.