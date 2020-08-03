Валерий Блюменкранц и Аня Левченко станут мужем и женой уже через месяц. Сейчас у них полным ходом идёт подготовка к свадьбе. Свадебное платье Аня будет выбирать сама, а вот обручальные кольца будущие супруги купят вместе. Они уже почти определились с тем, как именно будут выглядеть свои украшения.



Кольца паре будут делать эксклюзивно на заказ мастера ювелирной компании Genuine Miracle. Сейчас будущим супругам предлагают два варианта. Мужское кольцо украсит бриллиант чёрного цвета, а женское – белого, но есть и такой вариант, при котором оба кольца будут инкрустированы чёрным бриллиантом. Пока что над этим супруги думают.



На внутренней стороне колец будет гравировка либо с датой свадьбы молодых, либо с интимными словами, которыми влюблённые друг друга называют. Изначально Валера вообще не хотел делать пышную свадьбу, ведь он уже второй раз женится. Но всё-таки он решил устроить торжество для любимой, ведь в её жизни это первое бракосочетание.