Кувейт находится на грани банкротства. Причиной этого стало падение цен на нефть. 90% казны богатейшего государства Персидского залива составляют доходы от продажи углеводородов.

В стране могут возникнуть проблемы с выплатами госслужащим уже в ноябре. Резервный фонд заполнен на $6,54 млрд, текущие расходы требуют $5,56 млрд В Минфине страны напомнили, что в государственном секторе заняты 80% работников.

Дефицит бюджета по данным на 1 апреля, когда закончился финансовый год, составил 69% — $18,44 млрд Национальный банк заявил, что этот показатель составляет почти 10% ВВП. До этого профицит бюджета был на уровне 4,8%.

Как сообщает Bloomberg, согласно прогнозам Национального банка дефицит бюджета может составить 40% ВВП — $46 млрд

Журналисты отмечают, что правительство и парламент страны по-разному видят выход из сложившейся ситуации. Минфин считает, что использовать резервный Фонд будущих поколений, в котором находится $550 млрд, не следует. Он представляет собой подушку безопасности, обеспечивающую доходность инвестиций при низких процентных ставках. Ведомство выступает за принятие закона, позволяющего размещать еврооблигации, а также занимать на внешнем и внутреннем рынках до $65 млрд Парламент отклонил подобное предложение.

Это позор, что располагая четвёртым по объёму Фондом национального благосостояния в мире, правительство стремится в долговую яму. Это свидетельство неудач кабмина, — заявили представители парламента.

В Нацбанке отмечают необходимость принятия закона, поскольку резервы страны стремительно тают, а дефицит увеличивается.