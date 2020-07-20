Цены на нефть в июле в Азии снизились из-за ослабления спроса на это сырье в Китае, которое в свою очередь было вызвано перенасыщением рынка в предыдущие месяцы. Об этом в понедельник сообщает агентство Bloomberg.

По его информации, надбавка в спотовой цене на российскую нефть сорта ESPO (ВСТО) на рынке Азии сократилась вдвое. В июле компания «Сургутнефтегаз» заключила контракт на поставку нефти в сентябре с наценкой в $1,3-1,6 по сравнению с сортом Dubai, среднемесячные котировки на которую служат маркером для определения цены в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом месяце компания «Сургутнефтегаз» заключала контракты с надбавкой в районе $3,8.

Кроме того, добываемая в ОАЭ нефть сорта Upper Zakum продавалась с существенной скидкой, а среднемесячные котировки на сорт Dubai 17 июля оказались в ситуации контанго. Этот термин означает, что цены на поставки в настоящее время или в ближайшем будущем ниже фьючерсов на более отдаленное будущее. Как указывает агентство, это говорит о перенасыщении рынка.

В качестве доказательства перенасыщения Bloomberg указывает на уменьшение темпов производства на китайских нефтеперерабатывающих заводах, а также на скопление загруженных сырьем танкеров у портов. Недавние наводнения в Китае лишь усугубят положение, поскольку могут сократить спрос, добавляет агентство.

В середине июля Государственное статистическое управление КНР сообщило, что в период с января по июнь Китай импортировал 268,75 млн тонн нефти, что на 9,9% больше по сравнению с прошлым годом. В июне рост составил 34,4%. Однако в последние несколько недель, как указывает Bloomberg, спрос на нефть сократился.