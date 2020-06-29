По мере приближения к окончанию строительства «Северного потока-2» трансатлантическая напряженность все больше нарастает. «Северный Поток — 2» пугает лидеров стран Восточной Европы, вызывает раздражение у президента США Дональда Трампа и ставит канцлера Германии Ангелу Меркель в неудобное положение.

Анна Ширяевская (Anna Shiryaevskaya), Дина Хренникова (Dina Khrennikova):

Новый газопровод, который в настоящее время прокладывают по дну Балтийского моря из России непосредственно в Германию, превратился в раздражающий фактор в геополитике. «Северный поток-2» тревожит те страны Восточной Европы, чьи территории он огибает, поскольку они боятся лишиться транзитных сборов. Кроме того, этот газопровод добавляет напряженности в отношения с Соединенными Штатами, которые утверждают, что он станет для Кремля новым инструментом влияния на Германию и другие страны НАТО. По мере приближения к окончанию строительства «Северного потока-2» трансатлантическая напряженность все больше нарастает, а Дональд Трамп угрожает сократить численность американского военного контингента в Германии — отчасти из-за этого газопровода.

1. Что из себя представляет «Северный поток-2»?

Это газопровод длиной в 1230 километров, по которому природный газ будет доставляться с российских месторождений в европейский газовый хаб на севере Германии. Он позволит в два раза увеличить пропускную способность существующего подводного газопровода — «Северного потока», — который был введен в эксплуатацию в 2011 году. Владельцем этого проекта является российская компания «Газпром», а компания Royal Dutch Shell и еще четыре инвестора, включая немецкие компании Uniper и Wintershall, взяли на себя половину расходов на строительство проекта, которые составляют 10,6 миллиарда долларов. Изначально планировалось ввести этот газопровод в эксплуатацию в 2019 году, однако его строительство затянулось из-за американских санкций, которые заставили швейцарскую компанию Allseas Group отозвать ее суда для укладки труб. Дания, в чьих водах должны вестись строительные работы, рассматривает запрос «Северного потока-2» о привлечении новых судов.

2. Почему «Северный поток-2» так важен?

До запуска «Северного потока» Россия отправляла примерно две трети своего природного газа в Европу через газопроводы, проходящие по территории Украины — страны, с которой у России сложились непростые отношения после распада Советского Союза. В результате «Газпром» неоднократно сталкивался с перебоями в поставках. В 2009 году споры из-за цены на газ заставили российское руководство приостановить поставки газа через Украину на 13 дней. С тех пор отношения между этими двумя странами продолжали ухудшаться, и кульминацией этого процесса стала украинская революция, в результате которой народ сверг пророссийского президента, а Россия захватила Крымским полуостров. Нитки «Северного потока» — это лишь один из элементов многолетних попыток «Газпрома» диверсифицировать его экспорт в Европу. Россия ожидает, что спрос на газ в Европе вырастет, потому что некоторые страны уже постепенно отказываются от ядерной энергии и угля, а объемы их собственной добычи газа снижаются.

3. Почему Соединенные Штаты вовлечены в этот процесс?

Дональд Трамп и конгрессмены США обеспокоены тем, что «Северный поток-2» сделает Европу чрезмерно зависимой от России. Однажды Трамп даже сказал, что Германия превратится в «заложницу России». Кроме того, очевидно, что Соединенные Штаты стремятся увеличить продажи того, что они называют «газом свободы». В июне двухпартийная группа сенаторов предложила расширить действующие санкции против «Северного потока-2» и ввести санкции против страховых компаний, органов сертификации и IT-компаний, которые участвуют в реализации этого проекта. Один из авторов этого законопроекта сенатор Тед Круз (Ted Cruz) заявил, что этот газопровод представляет собой «серьезную угрозу для национальной безопасности Америки, и допускать завершения его строительства нельзя». Комитет по вопросам экономики и энергетики нижней палаты немецкого парламента ответил, что эти новые санкции противоречат международному праву, а администрация канцлера Германии Ангелы Меркель, по слухам, рассматривала возможность добиться скоординированных действий Евросоюза в том случае, если Соединенные Штаты действительно ужесточат санкции.

4. Чем эти санкции могут обернуться для «Северного потока-2»?

Прокладку труб на морском участке «Северного потока-2» пришлось приостановить в конце 2019 года, и с тех пор ни оператор проекта Nord Stream 2 AG, ни родительская компания «Газпром» не обнародовали новый план действий. Однако ранее в 2020 году Россия отправила судно-трубоукладчик «Академик Черский» в трехмесячное плавание с тихоокеанского побережья к балтийскому порту Мукран в Германии, где хранятся трубы для «Северного потока-2». Это судно способно завершить процесс укладки труб, если Дания выдаст разрешение на эти работы. Проверка давления, очистка и заполнение трубопровода буферным газом может занять около шести или семи недель после того, как его строительство будет завершено. В июне представители «Газпрома» снова заявили о том, что компания планирует начать поставки газа по «Северному потоку-2» в конце 2020 года или в начале 2021 года. Однако ужесточение американских санкций может нарушить эти планы.

5. Кто еще возражает против строительства «Северного оптока-2»?

Страны, которые находятся между Россией и Германией получают плату за транзит природного газа через их территории. Это Украина, Польша и Словакия. Они обеспокоены тем, что они могут лишиться как минимум части своих доходов после запуска «Северного потока-2». Эти тревоги немного смягчились после того, как «Газпром» подписал соглашение о том, что он сохранит транзит своего газа через Украину как минимум до 2024 года. Хотя Германия поддерживает этот проект, немецкий регулятор заявил, что этот проект должен отвечать европейским требованиям, касающимся конкуренции.

6. Европа действительно является заложницей российского газа?

Европейский газовый рынок стал более конкурентным, поскольку сжиженный природный газ постепенно компенсирует уменьшение добычи в Северном море и в Нидерландах. По оценкам «Газпрома», в 2019 году его доля на европейском рынке составила 35,5%, а в 2018 году она была 37%. Российский конкурент «Газпрома», компания «Новатэк», тоже расширяет свои продажи СПГ в Европе. Но не все европейские страны в одинаковой степени зависят от российского газа. «Газпром» является традиционным главным поставщиком газа в Финляндию, Латвию, Белоруссию и на Балканы, в то время как Западная Европа получает газ из гораздо большего числа источников, включая Норвегию, Катар, африканские страны и Тринидад. Многие страны, от Германии до Хорватии, хотят построить терминалы СПГ, чтобы поучать поставки газа со всего мира.

7. Будут ли Соединенные Штаты продавать больше своего газа в Европу?

До того, как пандемия covid-19 спровоцировала резкое сокращение глобального спроса на топливо и стремительное падение цен, Соединенные Штаты были важным поставщиком газа для северо-запада Европы. Однако, чтобы отправлять свой газ на танкерах через Атлантику, Соединенным Штатам необходимо охлаждать его и переводить в жидкую форму, что в свою очередь требует дополнительных затрат. Россия транспортирует свой газ в основном посредством крупнейшей в мире сети трубопроводов, которая существует уже несколько десятилетий. В этом году трансатлантические поставки СПГ стали еще более дорогостоящими. Однако американские производители сосредоточены на долгосрочных перспективах, и им уже удалось заключить сделки с Польшей. В более широком контексте им приходится надеяться на урегулирование торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, чей импорт американского газа резко уменьшился после того, как Пекин ввел тарифы в ответ на пошлины, введенные Белым домом. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что Соединенные Штаты станут крупнейшим поставщиком СПГ в мире к 2025 году.