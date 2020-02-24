Причиной аномально теплой зимы оказалось необычайно низкое давление в Арктике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ученых из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Отмечается, что над Северным полюсом образовалась зона экстремально низкого давления. В этой области происходит столкновение воздушных масс, стремящихся на север, и ветров, постоянно циркулирующих в полярном регионе.

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В результате создается жесткий барьер, не допускающий распространения холодного воздуха.

Как уточняется, данный феномен может быть обусловлен процессом глобального потепления в сочетании с временным погодным фактором.

По данным метеорологов, если до 29 февраля в США температура воздуха не снизится, то эта зима станет самой теплой в стране за 141 год.

Ранее климатолог спрогнозировал погоду на лето после аномально теплой зимы.

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