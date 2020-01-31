Блокадники в Керчи прокомментировали скандал с поздравлениями «батонами».

Как пишет «Московский комсомолец», ветераны приняли подарки от Горсовета с благодарностью и остались довольны посещением чиновниц «в шубах».

«Я возмущена тем, что раздули такой скандал. Нам подарили пирог, нам подарили цветы. Никакой обиды и никакого негатива у меня это не вызывает… Нельзя хлебом оскорбить, особенно блокадников», — сказала ветеран Евгения Трошина.

По словам блокадников, пирог с мясом, который в прессе назвали «батоном», оказался очень вкусным. Кроме того, представители власти вручили им и другие продукты.

«Я спокойно отнеслась к тому, что мне подарили пирог. Благодарна, что обо мне помнят, пришли, поговорили, поздравили. Коробочку конфет и две пачки чая еще вручили», — сообщила Лидия Тютюнник.

Женщины также рассказали, что на следующий день после скандала с поздравлениями к ним приезжал врач и пообещал отправить в санаторий на лечение. Ранее о том, что керченских ветеранов-блокадников направят в санатории, сообщал ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Госсовета региона Ефима Фикса.

Как писал «Рамблер», ранее в Сети появились фотографии, на которых чиновницы и депутаты из Керчи позируют в шубах с блокадниками, одетыми в домашние халаты. Ветераны держат в руках подарки от керченского Горсовета: батон хлеба и медаль. Позже чиновницы объяснили, что поздравили блокадников пирогами с мясом ручной работы, а шубы не сняли из-за спешки. Несмотря на это, снимки вызвали широкий общественный резонанс и негативные отклики среди представителей российских властей. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов рекомендовал принять «самые жесткие меры»: уволить чиновников с их должностей, лишить депутатов мандатов и исключить из «Единой России».

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