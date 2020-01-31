Пережившая блокаду Ленинграда Евгения Прошина прокомментировала скандал с крымскими чиновницами в шубах, которые подарили блокадникам хлеб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина поблагодарила чиновниц за поздравление и подчеркнула, что это происходит каждый год. Она рассказала, что им подарили букет цветов, медаль и пирог с мясом. «Я очень благодарна такому вниманию. Это очень символично. Те 125 грамм хлеба, которые мы получали на детскую карточку», — заявила Прошина.

30 января стало известно, что глава Керченского городского совета Мая Хужина написала в Facebook, как они с коллегами в день снятия блокады Ленинграда 27 января поздравили местных блокадников, которых осталось 11 человек. На опубликованных фотографиях видно, как одетые в шубы чиновницы вручают ветеранам хлеб и медали. Пользователи соцсети заявили, что делать такие подарки стыдно и можно было подарить что-то другое, например путевки в санаторий. В результате Хужина и ее заместитель Лариса Щербула подали в отставку.

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