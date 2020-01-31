Блокадники из Керчи, которые оказались в центре скандала после того как городские чиновники вручили им в качестве подарков хлеб, получат возможность отдохнуть в крымских санаториях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера парламента республики Ефима Фикса.

По словам Фикса, с санаториями все вопросы согласованы.

27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда глава горсовета Керчи Мая Хужина, ее заместитель и еще несколько городских чиновников посетили 11 переживших блокаду Ленинграда ветеранов. Они вручили каждому блокаднику медаль батон белого хлеба, назвав его "символическим". Пользователи соцсетей отметили контраст между ветеранами и пришедшими к ним чиновницами в шубах.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал историю дикой и сказал, что чиновники должны быть уволены с занимаемых должностей. Позже Хужина и ее заместитель подали в отставку.

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