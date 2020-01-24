Деньги не смогут восполнить гибель жителей Ленинграда. Таким образом председатель правления петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отреагировала на помощь Германии, которая пообещала выделить России 12 миллионов евро. Ее слова приводит «Говорит Москва».

Представитель общественной организации считает, что помощь Германии не искупает ее вину, однако это «хоть что-то».

«Теперешнее поколение не виновато», — добавила Тихомирова.

По ее словам, денежную помощь решили направить на закупку медицинского оборудования для города.

«Это будет и для потомков наших, и для всех», — отметила она и добавила, что стороны распределили платежи на шесть лет.

О том, что Берлин выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадников Ленинграда стало известно ранее 24 января. Соответствующее соглашение будет подписано в начале следующей недели. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, этот шаг свидетельствует об осознании государством своей исторической ответственности.

По информации издания «Коммерсантъ», большая часть средств пойдет на модернизацию петербургского госпиталя для ветеранов войн, оказывающего медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и блокадникам. Ежегодно там проходят лечение около 35 тысяч человек. Около 10 процентов суммы направят на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. По разным оценкам, всего за это время в городе от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек.

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