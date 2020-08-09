Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа после вечеринки с сухим льдом, опубликовала провокационное фото с новым избранником в своем Instagram.
После большого количества негативных комментариев девушка заявила, что была вынуждена ограничить возможность писать под публикацией и объяснилась в сторис.
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«Вы просто задумайтесь: кому будет лучше, если я впаду в депрессию, сопьюсь, перестану работать и начну выносить последнее из дома? Мне? Детям? Для кого нужна галочка «скорбеть ровно год»? То есть 365 дней ты сидишь дома, а на 366-й идешь в отрыв?» — сказала она.
Диденко призналась, что от одиночества у нее начинает «сносить крышу», и заявила, что скучает по мужу, но понимает, что его уже не вернуть.
Также она анонсировала некие «подробности» своей личной жизни.
«Когда я буду готова, я обязательно поделюсь с вами», — написала она.
Муж Екатерины Диденко погиб в одном из банных комплексов в Москве, где блогерша праздновала свой день рождения. Во время вечеринки в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а ее муж Валентин умер позже в реанимации.