Блогерша из Краснодарского края Марина Балмашева сообщила о лишении опеки над детьми. В Instagram-сторис она заявила, что причиной этого стали ее публикации, в которых она рассказывала о романтических отношениях с сыном ее бывшего мужа от первого брака.

По словам Балмашевой, она узнала о том, что ее лишили опеки, случайно. Несколько дней назад она попросила бывшего мужа, с которым они решили развестись около трех месяцев назад, привезти детей, однако он отказался это сделать. Блогерша отметила, что сейчас ей можно видеться с детьми, но снимать с ними видео или брать их в гости запрещено.

Балмашева обратила внимание подписчиков на то, что она не нарушала закон, хоть и понимает, что произошедшее «некрасиво по отношению к бывшему мужу». Блогерша также ответила на упреки в том, что она завела роман с пасынком, которого воспитывала десять лет, и «совратила» его. Она отвергла все претензии и подчеркнула, что не усыновляла возлюбленного.

Блогерша добавила, что у нее была договоренность с органами опеки, которые обещали не препятствовать ее контактам с детьми, однако позже отказались от своих слов. При этом она уверена, что в итоге решение было принято не из-за ее романтических отношений, а из-за публикаций в соцсетях.

«Никого же не волнуют дети, которые находятся в социально опасных условиях, где родители бухают, где дети босые и голые. Надо же докапаться до блогера», — резюмировала Балмашева.

На страницу Балмашевой в Instagram подписано более 400 тысяч человек. Вместе с бывшим мужем Алексеем они воспитывали пятерых детей: на четверых они оформили опеку, а девочку с синдром Дауна удочерили. Кроме того, на своей странице Балмашева часто рассказывала о борьбе с лишним весом.

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