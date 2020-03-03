Последние несколько дней общественность обсуждает трагедию, которая произошла на дне рождении блогера Екатерины Диденко, которая в одночасье потеряла мужа и двух друзей. А все из-за того, что ее супруг бросил 25 килограммов сухого льда в бассейн, хотя и знал об опасности.

Отметим, что на следующий день после гибели мужа в бане пришла на программу «Пусть говорят», где заявила, что не знала о планах мужа бросить лед в воду. Также Екатерина обвинила врачей скорой помощи в смерти Валентина. По ее словам, медики не особо торопились оказывать экстренную помощь супругу.

Тем временем на Диденко продолжает сыпаться критика со стороны пользователей, которые были возмущены ее поведением сразу после трагедии, а теперь обвиняют в том, что она пиарится на смерти родных людей и зарабатывает на своих интервью. Екатерина же себя виноватой не считает.

«Выражаю соболезнования близким и родственникам погибших. О том, что произошло на моем дне рождения, я рассказала на передаче «Пусть говорят». И это не хайп, как кто-то подумал. Прошу прекратить писать мне гадости. Эта история — стечение обстоятельств. Я не виновата. Из родственников ребят меня никто не обвиняет. Никому не желаю оказаться на моем месте», — заявила Диденко.

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