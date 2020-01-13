​Белгородская и Старооскольская епархия Белгородской митрополии Русской православной церкви назвала руководителя проекта «Белгород № 1» Владимира Корнева грешником и пригрозила ему отлучением от Церкви за попытку получить подробности съезда духовенства. В адрес журналиста на сайте митрополии опубликовано «духовное предостережение».

В пресс-службе отметили, что у Корнева имеется информация «для дискредитации духовенства митрополии». Его обвиняют в рассылке СМС-сообщений священникам с вопросами о подробностях съезда, прошедшего 16 декабря 2019 года.

В предостережении митрополия указывает на готовность защищать честь и достоинство через суд, а также наказать Корнева по церковным правилам, «вплоть до отлучения». При этом внутри епархии журналист прослыл грешником — именно так его называет пресс-служба в конце обращения.

В блоге «Белгород №1» Корнев рассказал, что обращался к священникам из-за полученного анонимного письма, в котором говорилось об одной из тем съезда. Утверждалось, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн «воспитывал» священников из Старого Оскола за то, что они в сети обсуждали практику «взимания митрополитом денежных средств с духовенства при посещении приходов».

Корнев попытался связаться с ними, чтобы проверить корректность информации. Он сделал несколько звонков, отправил одно СМС-сообщение и два сообщения в соцсети «ВКонтакте». Блогер также отметил, что в 2016 году брал интервью у митрополита, оно опубликовано на сайте епархии.

Проект «Белгород № 1» включает одноименный Telegram-канал, канал на YouTube, а также блог на платформе Medium. У проекта есть своя редакция, которой руководит Корнев.

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