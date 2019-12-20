Живущий в Лос-Анджелесе блогер из Словакии Дэвид Добрик (David Dobrik) устроил взрыв пены, которая поднялась выше его дома и затопила весь двор. Об этом пишет Dexerto.

Добрик осуществил опыт под названием «Слоновья зубная паста», который провоцирует обильное выделение пены. Для эксперимента блогер вместе с ученым Ником Юхасом (Nick Uhas) взял 625 литров перекиси водорода, 29 бутылок с моющим средством и десятки бутылок с голубым красителем.

Смешав все это в одной емкости, создатели ролика бросили туда катализатор реакции, калий, и отбежали в сторону. Пена быстро разрасталась и заполнила весь двор.

Таким образом Добрик, по его словам, попытался установить мировой рекорд по самому большому взрыву в результате такой реакции. Ранее он уже проводил ее, но в меньших масштабах. Его предыдущий ролик, запечатлевший подобный эксперимент, стал одним из самых просматриваемых в приложении TikTok в 2019 году.

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых видеоблогеров года. В тройку рейтинга вошла уроженка Краснодара, пятилетняя Настя Радзинская, героиня канала LikeNastya. Годовой доход девочки оценили в 18 миллионов долларов (1,1 миллиарда рублей).

Видео дня. 5-летняя девочка зарабатывает 18 млн долларов в год