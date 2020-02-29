Блогер Екатерина Диденко рассказала в беседе с журналистом РЕН ТВ о своем самочувствии после инцидента в одном из банных комплексов Москвы.

Трагедия на дне рождения Диденко произошла накануне вечером в банном комплексе в Коломенском проезде. Во время вечеринки в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, после чего началась химическая реакция. В результате погибли три человека, включая супруга блогерши, еще несколько пострадали.

«Я? Плохо», — сказала Диденко, отвечая на вопрос о своем состоянии.

Девушка добавила, что после инцидента связывалась только с одним из пострадавших.

«Я говорила только с одним человеком, который не в реанимации. Я не знаю, что с остальными», — добавила блогер.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи уже допросили работников банного комплекса. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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