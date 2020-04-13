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Блогер из Саудовской Аравии Хани Халавани напоил жену и сына чаем с водой из унитаза и был за это арестован. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Некоторое время назад Халавани опубликовал в социальной сети «Снэпчат» (Snapchat) несколько видеозаписей. На одной из них он набирает в кружку воду из унитаза, на другой использует эту воду для приготовления чая, на другой подает чай своей жене и та делает глоток. Женщина отказалась пить больше, заподозрив неладное, но передала кружку сыну. Тот также сделал глоток.

В настоящее время видео недоступны для просмотра. По данным The Sun, пранкер был раскритикован пользователями снэпчата за свой поступок.

Более того, некоторое время спустя он был арестован по подозрению в том, что умышленно подверг родных опасности.

Действующее в Саудовской Аравии законодательство подразумевает за это наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет.

Тем временем вчера, как сообщал «Рамблер», российский блогер-националист Егор «Погром» Просвирнин заявил, что Российской Федерации «*** (конец. — Прим. ред.)», россиянам тоже, ему их ни чуточки не жалко, они это заслужили.

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