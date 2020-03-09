Жизнь в Москве не отличается от жизни в больших польских городах, однако наиболее приспособлена российская столица для детей. Такое мнение в интервью польскому ресурсу Gazeta.pl высказала автор блога "Мама в Москве" Анна Голембевская.

Голембевская вместе с мужем переехала из Польши в Россию, поскольку главе семейства предложили работу в Москве. Она воспитывает маленького ребенка и делится своими впечатлениями о стране в своем блоге.

Знакомые, как призналась блогер, рассказывали о "ходящих по улицам белых медведях", "бедности и пустых магазинах", но она своими глазами увидела, что российская столица не сильно отличается от крупного польского города за исключением цен, которые здесь выше.

Особое внимание Голембевская уделила "детскому" вопросу. По ее словам, россияне трепетно относятся к ним.

«Они (россияне — прим. ред.) не просто их любят, у меня сложилось впечатление, что москвичи их лелеют и балуют».

Однако матерью быть в Москве довольно тяжело. Голембевская до сих пор не пользуется московским метро из-за того, что не все станции оборудованы лифтом для колясок. Также в Москве много магазинов, располагающихся в полуподвалах или на высоких первых этажах, куда трудно забраться с коляской.

При этом Голембевская отметила, что в Москве в каждом дворе есть детская площадка. И это не просто одинокие качели, а на самом деле интересные разноцветные комплексы, в которых бурлит жизнь. В российской столице проводят много интересных занятий для детей, работает множество самых разных клубов, игровых залов, детских уголков.

«Думаю, в Москве действительно хорошо быть ребенком», — подчеркнула Голембевская.

Она добавила, что матерью тяжело быть в любой точке мира, так что россиянки тоже должны уставать, как все остальные, но по ним, по признанию блогера, этого не скажешь.

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