Все новости на карте

Блогер Екатерина Диденко сообщила, что рассказала малолетней дочери о смерти ее мужа и отца девочки, скончавшегося после вечеринки с сухим льдом. Об этом она написала в Instagram Stories.

— Она немного поплакала, спрашивала, а когда он прийдет? Мы пересмотрели фотографии с папой, — пояснила Диденко.

По ее словам, спустя 30 минут, девочка уже танцевала. Блогер отметила, что возможно дочь не до конца все поняла и осознала в силу ее возраста. Она также поделилась, что пока не знает, как девочка будет вести себя дальше.

— Наблюдаем с психологом ее поведение, — пояснила женщина.

Она добавила, что сын для подобных разговоров о скончавшемся отце «еще очень маленький».

скриншот

Ранее Диденко потеряла супруга в трагедии, произошедшей в одном из столичных банных комплексов в день ее рождения.

Трагедия в московской бане

28 февраля муж блогера-миллионника Екатерины Диденко заказал на ее вечеринку в бане 25 килограммов сухого льда, который бросили в бассейн. После этого туда стали прыгать гости праздника. При контакте с хлорированной горячей водой стал выделяться углекислый газ, из-за чего семеро человек пострадали, получив химические ожоги дыхательных путей. В результате трое погибли — муж блогера и двое друзей. По данному факту возбудили уголовное дело.

Видео дня. Билл Гейтс покинул Microsoft