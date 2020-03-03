Екатерина Диденко рассказала подписчикам о своем умершем супруге. Она поделилась, что они были вместе порядка 11 лет. Жила пара дружна, а ссорились влюбленные очень редко.

«Он меня никогда не бил. Дети наши жили в любви», — рассказывает блогер.

«Аптечный провизор» рассказала, что лишь два месяца назад они с супругом начали жить так, как ей этого хотелось. Диденко сообщила, что ее муж помогал ей бороться с комплексами, пишет 5-tv.ru.

«Мне очень-очень жаль», — говорит о своей утрате инста-дива.

Ранее в Сети появилась информация, что Диденко приняла участие в шоу Ксении Собчак «Док-Ток». Также «аптечный ревизорро» снялась в «Пусть говорят» и «Прямом эфире».

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