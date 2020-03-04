Блогер Екатерина Диденко, на вечеринке которой погибли три человека, прыгнув в бассейн с сухим льдом, разрыдалась на съемках шоу Ксении Собчак на Первом канале. Из-за этого инцидента запись пришлось остановить.

«Екатерина Диденко появилась в студии шоу вечером 2 марта однако съемки пришлось прервать, как говорят, из-за ее истерики», — сообщает портал «Дни.ру».

Гости передачи и ведущая вынуждены были успокаивать плачущую вдову.

Издание уточняет, что участникам программы не удалось привести блогера в состояние, которое бы позволило продолжить съемки. В итоге запись шоу решили перенести на другую дату.

Ситуацию также прокомментировала эксперт, которая якобы находилась за кулисами, когда у Диденко началась истерика. Женщина не поверила в искренность блогера.

«Девочка — просто хорошая актриса. Мне все равно, кто меня осудит, просто я реально считаю, что это хорошая актриса, которая сидит и ухихикивается на шоу», — цитирует участника передачи «Экпресс газета».

По мнению очевидца, Диденко не считает себя виноватой и не испытывает никаких эмоций в связи с трагедией. Эксперт также добавила, что блогер после смерти близких сразу «бежит хайповать» и зарабатывать на произошедшем деньги.

В конце февраля Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в банном комплексе. Супруг Диденко высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего часть гостей прыгнула в воду. В результате три человека, включая мужа блогера, скончались из-за скопившегося углекислого газа.

После этого Диденко посетила программу «Пусть говорят» на Первом канале. За съемки в передаче девушка получила 1,4 млн рублей. На ток-шоу блогер заявила, что изначально приняла трагедию за розыгрыш.

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