Блог редакции от 18.10.2020 о последних событиях телестройки.

Не проходит и дня, чтобы Захар не вспоминал проект, а проект – Захара. Не успела Яна Шафеева вернуться в периметр с новой грудью, как Захар поспешил рассказать, что новые женщины ему вовсе не нужны.

«Не стоит задачи найти новую девушку. Стоит задача реализовываться, тренироваться, играть в футбол, заниматься самопознанием и саморазвитием. Но точно не искать кого-то, это мне неинтересно», – рассказал Захар.

Однако парень и категорически отмёл вариант воссоединения с Яной, рассказал, что не общаются и не переписываются, и пожелал ей удачи.