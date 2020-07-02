Блог редакции от 2.07.2020 о последних событиях телестройки.
Ксюша и Саша Задойновы поженились несколько месяцев назад, поэтому от Александра поступило другое предложение – обвенчаться.
«Я считаю, что венчание – это клятва перед Богом о верности и поддержке друг друга. Ксения очень верующая, поэтому я готов пойти в церковь и обвенчаться. Тем самым доказав ей, что я буду рядом во что бы то ни стало», – рассказал Саша в беседе с Mpravda.com.
Для Ксюши сюрприз Задойнова стал полной неожиданностью.
«Я четыре дня готовился, подключил к сценке дочку свою. Я увидел горящие и счастливые глаза, она готова ради меня жертвовать собой. Я счастлив с ней, а она со мной. Всё, что необходимо, мы друг для друга сделаем».
Венчаться пара планирует осенью.
«Венчаться мы, наверное, будем в Москве, а праздновать поедем в Сочи. Заодно и свадьбу нашу справим», – резюмировал участник.