Блог редакции от 2.07.2020 о последних событиях телестройки.

Ксюша и Саша Задойновы поженились несколько месяцев назад, поэтому от Александра поступило другое предложение – обвенчаться.

«Я считаю, что венчание – это клятва перед Богом о верности и поддержке друг друга. Ксения очень верующая, поэтому я готов пойти в церковь и обвенчаться. Тем самым доказав ей, что я буду рядом во что бы то ни стало», – рассказал Саша в беседе с Mpravda.com.

Для Ксюши сюрприз Задойнова стал полной неожиданностью.

«Я четыре дня готовился, подключил к сценке дочку свою. Я увидел горящие и счастливые глаза, она готова ради меня жертвовать собой. Я счастлив с ней, а она со мной. Всё, что необходимо, мы друг для друга сделаем».

Венчаться пара планирует осенью.

«Венчаться мы, наверное, будем в Москве, а праздновать поедем в Сочи. Заодно и свадьбу нашу справим», – резюмировал участник.