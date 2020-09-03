Блог редакции от 3.09.2020 о последних событиях телестройки.

АЛИАНА УСТИНЕНКО СТОЛКНУЛАСЬ С ОБМАНОМ ЧУЕВА

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 Алиана Устиненко вынуждена делать срочный ремонт в своей квартире. Это жилье девушка сдавала, но столкнулась с недобросовестными квартиросъёмщиками. Молодые люди разгромили квартиру и испортили мебель.

«Это жильё я выиграла в конкурсе «Человек года» в 2014 году. Это была небольшая студия, но в 2015 году мой бывший муж убедил меня, что нам обязательно нужен ремонт и перепланировка, что нужно сделать двухкомнатную квартиру. И он, естественно, предложил, чтобы ремонт сделал нам Чуев и его команда. И отдали мы тогда ему 300 000 рублей», – вспоминает Алиана.

Внешне квартира устраивала владельцев, но никто не подозревал, что было внутри.

«Сейчас, когда мы начали делать капитальный ремонт, выяснилось о куче внутренних косяков. Я была очень удивлена, ведь сумма была немаленькая, да и Андрей тогда был другом Саши. Но это полный трэш, я вообще не знаю, кто обращается к этому человеку за ремонтом», – резюмировала экс-участница.

Двери залиты бетоном и приклеены на клей, множество «косяков» в отделке, которые требуют ещё бОльших вложений сейчас.

Теперь Алиана контролировать ремонт в своей квартире будет лично, а также хочет написать заявление на Чуева за недобросовестное исполнение обязанностей по ремонту.