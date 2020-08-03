Блог редакции от 3.08.2020 о последних событиях телестройки.

У УМАНСКОГО ЕСТЬ КВАРТИРА В МОСКВЕ ЗА 45 МИЛЛИОНОВ! ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вот повезло-то Настасье! Недавно Никита Уманский подарил Паршиной люксовую машину, а сегодня выяснилось, что участник владеет элитным жильем в Москве. Все подробности Никита рассказал в интервью для Mpravda.com.

«В 2012 году я купил двухкомнатную квартиру за 4 миллиона, а в 2017 году продал ее за 9 миллионов. К этому времени у меня уже были накопления, какую-то часть у мамы одолжил и купил огромную квартиру в доме бизнес-класса», — рассказал Никита.

Недвижимость площадью в 170 квадратных метров и стоимостью 45 миллионов находится на пересечении Кутозовского проспекта и Рублевского шоссе.

«Там есть еще зимний сад — 50 метров. Но квартира без ремонта. Ремонт там обойдется еще в 10 миллионов. Я там прописан. Пока она просто есть, продавать не планирую, сдавать тоже», — пояснил Уманский.

Хвалить Никиту будем?