Блог редакции от 1.08.2020 о последних событиях телестройки.

Пока хейтеры продолжают не верить в финансовую состоятельность Уманского, Никита обещает подарить своей невесте автомобиль (а мы это фиксируем).

«Когда я покупал свой белый мерседес, я сразу понимал, что подарю его своей женщине. Не стал озвучивать, чтобы не привлекать девушек с корыстными целями. Теперь, когда у меня есть другой автомобиль и любимая женщина, то беленькую «милашку» я в скором времени подарю Насте», — признался Никита в беседе.

Парень отметил, что автомобиль не является подарком к рождению ребенка.