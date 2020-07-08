Блог редакции от 8.07.2020 о последних событиях телестройки.
Настя Паршина закатила истерику Уманскому из-за того, что после бурной вечеринки он оказался в одной постели с Катей Богдановой.
«Я был не один, нас было много ребят, мы просто троллили, прикалывались над ними. А Настя оказалась очень ревнивой», – вспоминает Уманский.
Своим поступком участник подорвал доверие возлюбленной.
«Это вообще бред какой-то, говорит теперь, как ей меня отпускать, если я могу оказаться в кровати с чужой женщиной. Но это же Катя Богданова! С мужиком, наверное, приятнее, чем с Катей», – заявил Никита.
Долго девушка не обижалась и, дождавшись извинений, простила своего щедрого возлюбленного.
«Я пообещал, что больше никогда и не при каких обстоятельствах даже в шутку не буду с другими девушками флиртовать», – резюмировал Уманский.