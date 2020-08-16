Блог редакции от 16.08.2020 о последних событиях телестройки.

ПАРШИНА И УМАНСКИЙ ПОМИРИЛИСЬ

Всю неделю Уманский, его мама и Паршина ругались. Мама хотела для сына скромную невесту,«врача или педагога», а не «разбалованную модель», Настя хотела жить от родителей подальше, а Никита мечтал, чтобы его любимые женщины помирились и прекратили заставлять его выбирать.

Но приехавшая на площадку мама Насти сумела помирить влюблённых.

«Мама провела огромную работу, столько сил вложила! По правде, и она думала, что это конец, но со слезами на глазах шла и мирила нас, – рассказывает Настя. – Но слово «помирились» звучит для нас слишком громко, мы лишь начали слышать друг друга».

По словам девушки, им с Никитой предстоит ещё много работы над ошибками.

А вот на некоторых участников проекта девушка затаила обиду.

«Нашлись те, кто решили нас судить и выражаться в нашу сторону, при этом даже не присутствовав на Поляне. Удачи вам, амигос!» – рассказала рассерженная Паршина.

Есть догадки, на кого обиделась девушка?