Блог редакции от 2.08.2020 о последних событиях телестройки.

Никита очень обеспокоен эмоциональным состоянием своей невесты. Из-за шума в общем доме будущая мама не высыпается.

«Там шумят, почти нет шумоизоляции. Настя плохо засыпает, нервничает, переживает, плачет ночью. Я её успокаиваю, но мы сделать ничего не можем, это гормоны, ребята не виноваты. Поэтому принято решение, что нам надо переехать в вип-дом. Осталось договориться с ведущими. Так будет спокойнее и для ребёнка, и для нас», — пояснил Никита.

К недосыпам Насти добавился еще и токсикоз.