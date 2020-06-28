Блог редакции от 28.06.2020 о последних событиях телестройки.

ЗАДОЙНОВЫ РАССКАЗАЛИ О РОСКОШНОЙ КВАРТИРЕ В СОЧИ

Ради проекта и будущих детей Саша и Ксюша оставили в Сочи роскошную квартиру. Недвижимость была куплена Ксенией ещё до брака.

«Да, я завидная невеста, но это не значит, что Саша повёлся на меня из-за денег. Это просто как бонусом пришло в жизни. Всё что моё – и его тоже», – пояснила Ксюша.

Двухкомнатная квартира площадью в 100 кв. м. вместе с верандой находится в самом центре города.

«У нас отличный жилищный комплекс, где есть: теннисный корт, 4 бассейна, кафе, рестораны, живые павлины. У нас своя большая веранда в 50 квадратов с зоной барбекю. Жить там, конечно, одно удовольствие», – признался Саша.

Стоимость квартиры на момент покупки составляла около 8 миллионов рублей. Сейчас цена гораздо выше.

Но в будущем Ксения Задойнова планирует купить дом.

«Наверное, будем покупать на мои деньги. В будущем, если Саша начнёт хорошо зарабатывать, то купим за общие. Если нет, то пропишем все эти покупки в брачном договоре, чтобы я потом никак не пострадала».

Заключить брачный договор была идея Саши.

«Я верю ему, Саше ничего от меня не надо. Он свободный, лёгкий, он на пляже будет жить, если придётся, роскошь ему не нужна», – уверяет девушка.

Договор супруги заключат только перед дорогой покупкой, которую будет оплачивать Ксюша.