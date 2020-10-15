Блог редакции от 15.10.2020 о последних событиях телестройки.

В СЕМЬЕ ЧЕРНО ПРОБЛЕМЫ

В сентябре у сестер Черно случилось горе: родная бабушка Татьяны, которую та считала своей настоящей мамой, умерла. И девушка никак не может оправится от потрясения. Старшая сестра, несмотря на распри, протянула руку помощи.

«Я веду себя как дура, Саша, прости меня, — говорит Таня Черно, — мне очень стыдно перед сестрой. У меня едет крыша, я ругаюсь с ней, а она терпит и все равно протягивает мне руку помощи».

Черно-младшая призналась, что с кончиной бабушки потеряла смысл жизни, и как выбраться из ситуации она не знает.