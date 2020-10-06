Блог редакции от 6.10.2020 о последних событиях телестройки.

Никита рассказал о сложной финансовой ситуации, которая сильно пошатнула его положение. Три года назад отец Рудакова взял кредит на имя сына, однако позже ушел из семьи, оставив после себя огромный долг. Долгое время папа Никиты не выходил на связь, и лишь недавно дал знать о себе. Мужчина принес свои извинения, но в финансовой помощи Никите было отказано. Сейчас счета Рудакова арестованы, а все его деньги уходят на погашение этих задолженностей.

Алина Галимова поддержала парня в тяжелый для него период.

«Я понимаю всю серьезность ситуации и поддерживаю Никиту. Честно, я бы просто набила морду этому человеку. Это не нормально, когда родители так поступают со своими детьми. Он наделал делов и оставил своих детей выживать, а сам где-то кайфует», — комментирует ситуацию Алина. — «У меня есть финансы и все у нас в будущем получится, надо просто перетерпеть это время».