Блог редакции от 29.08.2020 о последних событиях телестройки.

ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ ЯББАРОВЫХ

Новый член семьи Яббаровых – щенок йоркширского терьера. Настя мечтала о собаке ещё с Сейшельских островов.

«Долго просила Илью микро-йорка. Я этим бредила, но Илья категорически отказывался заводить собаку. Даже имя придумала полгода назад ещё и каждый день упрашивала и настраивала Илью», – делится с нами Голд.

Стоило Насте отпустить ситуацию и принять решение Ильи, как лёд тронулся.

«Он сам решился, сам купил, подарил её сюрпризом. Я даже не догадывалась и предположить не могла, что он так поступит. Когда увидела Молли, у меня была истерика от счастья. Рыдала от огромной любви к щенку. Я забочусь о ней как о ребёнке, ей будет только два месяца», – рассказала участница.

Сколько на проекте уже собачек насчитал?