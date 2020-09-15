Блог редакции от 15.09.2020 о последних событиях телестройки.

СТРОКОВА: «Я ТОЖЕ ХОЧУ БЫТЬ МАМОЙ»

Недавно Александра Черно рассказала о первых днях жизни своего первенца, когда не окрепший малыш оказался в реанимации. Подруга Саши Татьяна Строкова поддержала молодую маму и призналась в своём желании родить ребёнка.

«Ну какой маленький и красивый ребятёнок. Саша, я тоже хочу быть мамой…» – написала экс-участница под постом Оганесян.

Судя по всему, у Дани и Тани отлично складываются отношения за периметром.