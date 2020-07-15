Блог редакции от 15.07.2020 о последних событиях телестройки.

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 Татьяна Мусульбес сменила фамилию. Теперь девушка носит фамилию законного супруга – Мих, от Литвиновой не осталось и следа.

«Мы вместе 1 год, знакомы 4 года. Взяла его фамилию, теперь она наша», – написала девушка в своём блоге.

Таня призналась, что до встречи с Сергеем никогда не испытывала взаимных чувств.

«До этого никогда не было взаимной любви, а сейчас есть. И мы очень счастливы рядом друг с другом».

А тебе как больше нравится: Мих, Литвинова или Мусульбес?