Блог редакции от 4.07.2020 о последних событиях телестройки.

САХНОВ И СТРОКОВА ПРИМУТ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «СВАДЬБА НА МИЛЛИОН»

Даниил Сахнов и Татьяна Строкова вернулись на проект не только, чтобы спасти свою любовь, но и чтобы узаконить отношения. Пара готова к свадьбе и примет участие в конкурсе «Свадьба на миллион».

«Ведущие нас даже не стали спрашивать. Мы сразу были в жеребьёвке. Да, хотим поучаствовать. Мы поняли, что наша любовь никуда не делась, значит, надо нам идти вперёд, значит, надо идти к свадьбе и детям. Когда будет предложение? Не скажу. Наверное, в ближайшее время», – признался Сахнов.

Как считаешь, готовы Даня и Таня к свадьбе?