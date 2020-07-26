Блог редакции от 26.07.2020 о последних событиях телестройки.

Муж Татьяны Мусульбес набил тату с портретом жены 🔥

«Моя жена — невероятная девушка, которая навсегда изменила мою жизнь и подарила мне возможность испытать настоящую взаимную любовь, — делится Сергей с @dom2magazine. — Она вдохновляет меня и мотивирует каждую секунду. Поэтому я захотел запечатлеть ее портрет на своем теле. Каждая татуировка на моем теле имеет определенный смысл для меня и свою философию. Тату с изображением Тани не исключение».

Как вам идея тату?