Блог редакции от 18.07.2020 о последних событиях телестройки.

ДРУЖБЕ КОНЕЦ. ИЗ-ЗА ЧЕГО СТРОКОВА ОБИДЕЛАСЬ НА ЯББАРОВА?

Договорённость Яббаровых и Блюменкранц делить миллион на свадьбу в случае победы в конкурсе сильно обидел Таню Строкову.

«Таня считала Илью другом. Я говорил ей, что он может быть товарищем, приятелем, но не другом. Конечно, он поддерживает Валеру и Аню, а не нас. Была даже ситуация, когда я машину купил, он мне в глаза говорил, какая классная у меня тачка, а Тане писал и поносил машину. Общаться мы, конечно, будем, но не нужно очаровываться, чтобы потом не разочаровываться», – высказал мнение Даниил в беседе с Mpravda.com.

Напомним, что в эту субботу проверку на полиграфе в рамках конкурса «Свадьба на миллион» пройдут Сахнов со Строковой и Блюменкранц с Левченко.