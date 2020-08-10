Блог редакции от 10.08.2020 о последних событиях телестройки.

СТРЕЛКОВ ГОТОВИТСЯ ВЫПУСТИТЬ АЛЬБОМ!

Сольная карьера пошла в гору. Федор Стрелков готовится выпустить еще один трек, а к Новому году выйдет целый альбом участника.

«Я не ожидал, что мой первый трек вызовет такой ажиотаж. Я артист, который только зашел на этот рынок. Но уже за сутки влетел в ТОП-50. Обогнал артистов с многомиллионной армией поклонников. Буду стараться двигаться дальше. Я очень вдохновился!» — признался Федя.

А как тебе творчество Стрелкова?