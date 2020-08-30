Блог редакции от 30.08.2020 о последних событиях телестройки.
Ангелину Монах с дочкой выписали из роддома
26 августа у Степы Меньщикова и Ангелины Монах родилась дочка, ставшая их первым общим ребёнком. .
Состояние Ангелины и новорождённой малышки удовлетворило врачей, и они выписали их из роддома. Уже на третий день молодая мама вместе с дочкой и Стёпой Меньщиковым покинули стены больницы и отправились домой
«Любимое, долгожданное наше чудо. Как долго я ждала твоего появления на свет! Огромное спасибо тебе, Стёпа, за нашу чудесную дочь», — обратилась к мужу Монах.
У порога роддома новоиспечённую маму и малышку встречали родные и аниматоры с цветами и шариками.