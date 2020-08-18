Блог редакции от 18.08.2020 о последних событиях телестройки.

У Степы тоже есть точка кипения. Фраза экс-возлюбленной о том, что Степан не содержит своих детей, довела участника до срыва. Евгения считает, что Степа может себе позволить стабильно выделять на детей не 25 000 рублей в месяц, а 40 000. А ещё должен переписать на неё квартиру и отдать машину.

«Я считаю, что 1000 рублей в день хватит и на то, чтобы дети мороженное поели, и борщ, и книжки почитали. Он платит 25 000 рублей в месяц по договорённости. Но если посмотреть по чекам, то выходит около 50 000 рублей», – заступилась за своего мужчину Ангелина.

А кого ты поддерживаешь в этом конфликте: Евгению или Стёпу?